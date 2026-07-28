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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.27 WIB

Rezeki Melimpah Menanti, 4 Shio Ini Disebut Punya Aura Kekayaan Kuat

shio banjir cuan yang siap hidup penuh kekayaan dan keberkahan. (Freepik/ freepik) - Image

shio banjir cuan yang siap hidup penuh kekayaan dan keberkahan. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter dan energi yang mendukung keberhasilan, terutama dalam urusan keuangan.

Sejumlah shio disebut mempunyai peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baru, meningkatkan penghasilan, serta membangun kehidupan yang lebih makmur. Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan materi, tetapi juga dengan rasa puas dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Mengutip akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mendapatkan keberuntungan finansial, kekayaan, dan keberkahan.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai simbol keberanian dan kekuatan dalam budaya Tionghoa. Mereka dipercaya memiliki karakter percaya diri, pantang menyerah, dan berani menghadapi berbagai tantangan.

Sifat berani mengambil keputusan membuat pemilik Shio Macan sering melihat peluang yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Dalam karier maupun bisnis, mereka cenderung aktif mencari kesempatan untuk berkembang.

Dengan semangat yang tinggi serta kemampuan bertindak cepat, Shio Macan diyakini mampu membangun kestabilan finansial melalui kerja keras dan keberanian mengambil langkah baru.

2. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang aktif, penuh energi, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Karakter dinamis tersebut membuat mereka mampu bergerak cepat ketika menemukan peluang finansial.

Mereka memiliki keberanian untuk mencoba hal baru dan tidak takut menghadapi tantangan dalam dunia bisnis maupun pekerjaan. Sifat petualang yang dimiliki juga membuat mereka terbuka terhadap berbagai sumber penghasilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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