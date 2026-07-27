6 Shio yang Disebut Akan Ketiban Hoki, Rezeki dan Peluang Datang Bersamaan

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu pernah menghadapi masa sulit, termasuk ketika kondisi ekonomi terasa penuh tantangan dan berbagai usaha belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Namun, menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap fase kehidupan memiliki waktunya masing-masing. Setelah melewati masa penuh perjuangan, beberapa orang dipercaya akan memasuki periode baru yang lebih cerah dengan datangnya peluang dan keberuntungan.

Perputaran nasib yang terus berubah membuat beberapa shio disebut sedang berada dalam momentum positif. Mereka diprediksi mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal keuangan dan kesempatan baru.

Keberuntungan tersebut dipercaya hadir melalui berbagai jalan, mulai dari peluang pekerjaan, perkembangan usaha, hingga kesempatan yang mampu membantu memperbaiki kondisi finansial.

Dilansir dari naurakom, terdapat enam shio yang disebut sedang memasuki fase peningkatan rezeki dan berpotensi mendapatkan keberuntungan finansial lebih besar dalam perjalanan hidupnya menurut astrologi Tionghoa.

1. Kerbau

Shio Kerbau simbol kerja keras dan ketekunan. Selama ini mereka menanggung beban berat tanpa banyak mengeluh.

Namun waktu gelap itu akan segera berlalu. Energi positif tengah mengalir deras.

Peluang usaha datang tak terduga dan bantuan finansial dari arah yang tak disangka akan menyentuh hidup mereka.