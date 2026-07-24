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Abdul Rahman
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.10 WIB

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

Santyka Fauziah, kekasih komedian Sule. (Instagram: santykafauziah) - Image

Santyka Fauziah, kekasih komedian Sule. (Instagram: santykafauziah)

JawaPos.com - Nama Santyka Fauziah kembali mendapat perhatian publik setelah DJ Nathalie Holscher mendoakan agar komedian Sule segera menyusul dengan menikahi wanita pujaan hatinya itu.

Doa tersebut disampaikan Nathalie usai Sule memberikan ucapan selamat sekaligus mendoakan agar semua rangkaian pernikahan Nathalie Holscher dengan Arief Fadli alias Aripat diberikan kelancaran dan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Momen saling mendoakan bersama sang mantan membuat hubungan Sule dan Santyka Fauziah kembali menjadi sorotan publik. Selama beberapa tahun terakhir, keduanya dikenal menjalani hubungan asmara yang relatif jauh dari sensasi. Meski jarang mengumbar kemesraan, Sule sempat beberapa kali mengungkapkan keseriusannya terhadap perempuan asal Sumedang tersebut.

Santyka Fauziah lahir di Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, pada 18 Februari 1994. Perempuan berhijab ini dikenal memiliki kepribadian sederhana dan memilih menjaga kehidupan pribadinya meski kini namanya semakin dikenal publik.

Di media sosial, Santyka aktif membagikan aktivitas sehari-hari melalui akun Instagram dan TikTok pribadinya. Namun, sejatinya popularitasnya bukan berasal dari kiprahnya di dunia hiburan, melainkan meningkat setelah hubungannya dengan Sule diketahui publik.

Latar Belakang Pendidikan

Sebelum dikenal sebagai kekasih Sule, Santyka menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Rancakalong, Sumedang. Setelah lulus SMA, ia kemudian melanjutkan kuliah di STIKES Rajawali Bandung dengan mengambil program Akademi Kebidanan (Akbid). Saat menjalani kuliah, Santyka sambil mencari penghasilan sendiri dengan bekerja.

Latar belakang pendidikan di bidang kesehatan menjadi salah satu sisi menarik dari sosok Santyka yang berbeda dari kebanyakan pasangan publik figur pada umumnya.

Tidak Fokus ke Karier di Dunia Hiburan

Meski kini memiliki banyak pengikut di media sosial dan mulai dikenal sebagai selebgram, Santyka sebenarnya bukanlah seorang artis maupun konten kreator sejak awal. Ia mengalami lonjakan jumlah followers tidak lepas dari kedekatannya dengan ayahanda Rizky Febian dan Putri Delina.

Sule secara pribadi pernah meluruskan anggapan publik yang menyebut bahwa Santyka seorang selebgram atau TikToker. Menurutnya, kekasihnya itu merupakan pekerja kantoran. Selain itu, Santyka juga menjalankan usaha di bidang fashion muslim.

Editor: Abdul Rahman
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