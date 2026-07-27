Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (Reuters)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menghadapi kebuntuan dalam perang melawan Iran setelah hampir lima bulan operasi militer gagal mencapai target utama.
Alih-alih mengakhiri program nuklir Iran dan mendorong pergantian rezim di Teheran, Trump kini disebut kesulitan menemukan strategi keluar yang tidak merusak citra politiknya.
Situasi tersebut menjadi tantangan terbesar bagi Trump sejak memulai operasi tempur besar pada 28 Februari. Berbagai tekanan, mulai dari perang yang tak kunjung usai, harga minyak yang melonjak, gangguan jalur pelayaran global hingga anjloknya dukungan publik, membuat ruang gerak Gedung Putih semakin sempit.
Di tengah kondisi itu, Trump bahkan dikabarkan membatalkan rencana melanjutkan serangan besar ke Iran setelah mendapat penilaian bahwa operasi militer lanjutan belum tentu mampu memaksa Teheran kembali ke meja perundingan.
Sejak awal konflik, Trump menetapkan dua sasaran ambisius, yakni menghentikan program nuklir Iran dan menggulingkan pemerintahan di Teheran. Ia juga beberapa kali menyatakan ingin menerapkan apa yang disebutnya sebagai 'model Venezuela', yaitu menciptakan pemerintahan baru yang lebih bersahabat dengan Amerika Serikat.
Namun lima bulan setelah perang dimulai, hampir seluruh target tersebut masih belum tercapai.
Trump sebelumnya dikenal percaya bahwa penggunaan kekuatan militer secara besar-besaran dapat menghasilkan kemenangan cepat. Bahkan ia pernah mengatakan kepada The New York Times bahwa satu-satunya batasan dalam mengambil keputusan militer adalah 'moralitas saya sendiri'.
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