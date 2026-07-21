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Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 21.54 WIB

Punya Peluang Lebih Besar Berhasil, Ini 10 Karakter yang Perlu Dimiliki

Ilustrasi orang sukses./Freepik - Image

Ilustrasi orang sukses./Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan seseorang sering kali tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan atau kesempatan yang datang secara tiba-tiba. Banyak orang yang berhasil mencapai tujuan mereka karena memiliki pola pikir, sikap, dan karakter tertentu yang terus dikembangkan.

Mereka biasanya mampu memanfaatkan pengetahuan, mengasah kemampuan, serta menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang berbeda. Berbagai kebiasaan positif tersebut kemudian menjadi bagian dari kepribadian yang mendukung perjalanan mereka menuju keberhasilan.

Dengan mengenali karakter yang sering dimiliki orang sukses, seseorang dapat menjadikannya sebagai inspirasi untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peluang dalam mencapai tujuan.

Melansir Mindvalley, terdapat sepuluh ciri kepribadian yang kerap ditemukan pada orang-orang yang berhasil meraih kesuksesan.

1. Mereka menerima kegagalan

Orang-orang sukses memiliki persepsi yang jelas tentang kegagalan. Sementara banyak orang menganggapnya sebagai kegagalan atau tanda kekalahan, orang-orang ini melihatnya sebagai sebuah peluang.

Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Kegagalan memberikan pelajaran dan pencerahan yang sulit ditemukan di tempat lain.

Oleh karena itu, mereka tidak menghindari kegagalan dan justru menerimanya.

2. Mereka selalu ingin tahu

Orang-orang sukses memiliki rasa haus yang tak pernah puas akan pengetahuan. Mereka selalu mengajukan pertanyaan, selalu berusaha untuk memahami lebih banyak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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