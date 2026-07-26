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Aulia Rahmi
Minggu, 26 Juli 2026 | 21.12 WIB

5 Zodiak yang Makin Yakin Melangkah pada 26 Juli 2026: Peluang Terbuka, Karier Ikut Berkembang

Ilustrasi Karier Berkembang (benzoix/magnific) - Image

Ilustrasi Karier Berkembang (benzoix/magnific)

Saat bergerak retrograde, pengaruhnya mendorong setiap zodiak untuk lebih mendengarkan intuisi dan menata kembali arah kehidupan.

Sementara itu, Bulan di Capricorn membantu menghadirkan ketenangan emosional sehingga berbagai persoalan dapat dipandang secara lebih rasional.

Di antara 12 zodiak, terdapat 5 tanda yang diprediksi memperoleh pengaruh paling menguntungkan pada hari ini.

Mereka tidak hanya semakin percaya diri dalam menentukan langkah berikutnya, tetapi juga memiliki peluang untuk membuka jalan baru dalam karier, hubungan, maupun pengembangan diri.

Berikut ulasan lengkapnya yang dilansir dari Yourtango.com.

1. Aquarius

Aquarius memasuki hari dengan pikiran yang lebih jernih dibandingkan beberapa waktu terakhir.

Kesempatan menikmati waktu seorang diri justru menjadi keuntungan besar karena Anda dapat memikirkan berbagai rencana tanpa gangguan.

Berbagai urusan pribadi yang harus diselesaikan tidak terasa membebani, bahkan membantu Anda menemukan inspirasi baru.

Saturnus retrograde mengaktifkan sektor komunikasi sehingga suara hati terasa semakin jelas.

Jika selama ini Anda menunda menyelesaikan tulisan, proposal, presentasi, atau proyek kreatif lainnya, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengerjakannya.

Ide yang muncul berpotensi menjadi fondasi bagi pencapaian yang lebih besar.

Dari sisi karier, kepercayaan diri yang meningkat membuat Anda lebih yakin mengambil keputusan penting.

Kemampuan menyampaikan gagasan secara terstruktur dapat menarik perhatian orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan profesional Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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