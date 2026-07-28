Hidupnya Segera Membaik! 7 Weton Panen Rezeki dengan Hasil Melebihi Dugaan

JawaPos.com - Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap manusia lahir dengan weton yang membawa garis nasib, karakter, dan alur rezekinya masing-masing.

Beberapa weton diyakini memiliki daya tarik spiritual dan keberuntungan luar biasa yang kelak akan membuat hidupnya berubah drastis—terangkat dari kesulitan menuju kemakmuran yang tak disangka-sangka.

Bahkan, menurut primbon, 7 weton berikut ini termasuk dalam golongan yang akan mengalami lonjakan rezeki besar, hingga tak lagi berjumpa dengan kesengsaraan dalam hidupnya.

Mereka yang lahir pada weton-weton ini disebut akan mengalami masa keemasan dalam hidupnya setelah panen rezeki besar yang datang dengan cara tak terduga.

Keberuntungan ini bukan semata karena kebetulan, melainkan buah dari kesabaran, keteguhan hati, dan energi spiritual yang terus memancar dari weton mereka.

Dilansir dari Youtube Pandawa Cirebon, terdapat 7 weton beruntung menurut Primbon Jawa yang hidupnya segera membaik secara drastis, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan:

1. Kamis Wage

Weton Kamis Wage dikenal memiliki watak tekun, bersahaja, dan tidak mudah menyerah.

Mereka cenderung sabar menjalani kehidupan, meski terkadang harus menghadapi jalan terjal.