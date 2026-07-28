Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 28 Juli 2026 | 21.00 WIB

Hidupnya Segera Membaik! 7 Weton Panen Rezeki dengan Hasil Melebihi Dugaan

Ilustrasi kekayaan, kesuksesan (freepik) - Image

Ilustrasi kekayaan, kesuksesan (freepik)

JawaPos.com - Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap manusia lahir dengan weton yang membawa garis nasib, karakter, dan alur rezekinya masing-masing. 

Beberapa weton diyakini memiliki daya tarik spiritual dan keberuntungan luar biasa yang kelak akan membuat hidupnya berubah drastis—terangkat dari kesulitan menuju kemakmuran yang tak disangka-sangka.

Bahkan, menurut primbon, 7 weton berikut ini termasuk dalam golongan yang akan mengalami lonjakan rezeki besar, hingga tak lagi berjumpa dengan kesengsaraan dalam hidupnya.

Mereka yang lahir pada weton-weton ini disebut akan mengalami masa keemasan dalam hidupnya setelah panen rezeki besar yang datang dengan cara tak terduga.

Keberuntungan ini bukan semata karena kebetulan, melainkan buah dari kesabaran, keteguhan hati, dan energi spiritual yang terus memancar dari weton mereka.

Dilansir dari Youtube Pandawa Cirebon, terdapat 7 weton beruntung menurut Primbon Jawa yang hidupnya segera membaik secara drastis, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan:

1. Kamis Wage

Weton Kamis Wage dikenal memiliki watak tekun, bersahaja, dan tidak mudah menyerah. 

Mereka cenderung sabar menjalani kehidupan, meski terkadang harus menghadapi jalan terjal. 

Namun, justru karena keteguhan itulah, Primbon Jawa menyebut Kamis Wage sebagai weton yang akan memetik hasil kerja kerasnya dengan rezeki berlimpah.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Dadakan! 6 Weton Unggulan Selalu Bisa Menemukan Harta Besar yang Sering Terlewat oleh Orang Lain - Image
Zodiak

Rezeki Dadakan! 6 Weton Unggulan Selalu Bisa Menemukan Harta Besar yang Sering Terlewat oleh Orang Lain

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.56 WIB

Kekayaan Tak Terhitung! 7 Weton Jembar Rezeki Sebab Pandai Mencari Uang dari Tempat-Tempat Tak Terduga - Image
Zodiak

Kekayaan Tak Terhitung! 7 Weton Jembar Rezeki Sebab Pandai Mencari Uang dari Tempat-Tempat Tak Terduga

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.52 WIB

Rezeki Mengalair Deras! 7 Weton Ini Dipercaya Punya Kelancaran Rezeki Besar, Kamu Termasuk? - Image
Zodiak

Rezeki Mengalair Deras! 7 Weton Ini Dipercaya Punya Kelancaran Rezeki Besar, Kamu Termasuk?

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.45 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore