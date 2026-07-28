Rezeki Dadakan! 6 Weton Unggulan Selalu Bisa Menemukan Harta Besar yang Sering Terlewat oleh Orang Lain

seseorang yang terjepit harta besar./Freepik/1291833660
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton—yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa—memiliki makna mendalam terhadap nasib, kepribadian, dan keberuntungan seseorang.
Di antara sekian banyak kombinasi weton, ada beberapa yang dipercaya memiliki keistimewaan dalam hal memperoleh rezeki secara tiba-tiba atau tak disangka-sangka.
Rezeki ini bisa datang dalam bentuk materi, peluang besar, atau bantuan dari arah yang tak terduga.
Orang-orang dengan weton ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap peluang.
Mereka seperti memiliki "mata batin" yang bisa melihat potensi harta tersembunyi yang tidak disadari oleh orang lain.
Mereka juga dikenal licin dalam bisnis, jeli membaca situasi, dan sering kali diberkahi "insting emas" yang mengarah pada kemakmuran.
DIlansir dari Youtube Bara Raja Cirebon, terdapat 6 weton unggulan yang menurut primbon Jawa dikenal gemar memperoleh rezeki dadakan dan selalu berhasil menemukan harta besar yang sering terlewatkan oleh orang lain:
1. Rabu Kliwon – Si Pembuka Jalan Rezeki
Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang kuat secara spiritual dan memiliki daya pikat terhadap kekayaan.
Orang yang lahir pada hari ini biasanya memiliki pamoring rejeki, yaitu daya tarik yang membuat rezeki mendekat dengan sendirinya, bahkan tanpa dicari secara sengaja.
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