Rezeki Mengalair Deras! 7 Weton Ini Dipercaya Punya Kelancaran Rezeki Besar, Kamu Termasuk?

Weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan membuka banyak jalan rezeki saat duit datang dari banyak tempat. (dok: pexels)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tak hanya dikenal sebagai penentu kecocokan jodoh atau gambaran karakter seseorang.
Lebih dari itu, weton juga dipercaya punya pengaruh besar terhadap pintu rezeki.
Konon, ada beberapa kombinasi weton yang disebut-sebut membawa kelancaran rezeki hampir setiap hari bagi pemiliknya. Penasaran weton apa saja yang dimaksud?
Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh daftar wetonnya. Barangkali, salah satunya adalah weton kelahiranmu.
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1. Minggu Legi
Orang yang lahir di weton Minggu Legi dipercaya punya daya tarik rezeki yang kuat. Mereka dikenal dermawan, mudah bergaul, dan sering diberi peluang usaha oleh orang-orang di sekitarnya.
Rezeki kerap datang dari arah tak terduga, bahkan saat kondisi sedang sulit. Kuncinya ada pada kerja keras, kejujuran, dan kebiasaan berdoa yang tak pernah putus.
2. Selasa Kliwon
Weton Selasa Kliwon diyakini membawa keberkahan rezeki, terutama lewat kekuatan intuisi dan jaringan sosial yang luas. Mereka yang lahir di hari ini dikenal cermat, karismatik, dan mudah membangun kepercayaan.
Tak heran jika banyak peluang datang dari kerja sama atau relasi profesional. Berkat jiwa kepemimpinannya, Selasa Kliwon juga kerap dipercaya memimpin proyek besar. Asal tetap rendah hati dan konsisten berusaha, rezeki pun mengalir lancar.
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