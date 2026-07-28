Kekayaan Tak Terhitung! 7 Weton Jembar Rezeki Sebab Pandai Mencari Uang dari Tempat-Tempat Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam tradisi leluhur Nusantara, khususnya dalam Primbon Jawa, setiap manusia diyakini membawa garis takdirnya masing-masing berdasarkan weton kelahiran—hari pasaran dan hari lahir menurut kalender Jawa.

Beberapa weton dipercaya memiliki “jembar rezeki”, yakni potensi luar biasa untuk menarik kekayaan dari arah-arah yang tidak terduga.

Orang-orang dengan weton ini seringkali terlihat biasa-biasa saja, bahkan tidak selalu berlatar belakang kaya.

Namun kecerdikan, intuisi tajam, dan keberuntungan spiritual membuat mereka bisa menemukan celah rezeki di tempat yang orang lain anggap mustahil.

Mereka tidak takut mencoba hal baru, dan seringkali justru sukses dalam bidang yang tidak terpikirkan oleh banyak orang.

Menurut hitungan primbon Jawa dan petungan energi spiritual yang mengelilingi hari kelahiran seseorang, berikut adalah 7 weton yang diprediksi segera membeli mobil baru karena rezekinya melimpah dari sumber tak terduga:

1. Jumat Kliwon – Weton Daya Tarik Rezeki dari Relasi Sosial

Orang yang lahir di hari Jumat Kliwon dipercaya membawa pancaran energi kebijaksanaan dan kebaikan hati.

Mereka sangat disukai orang-orang di sekitarnya, dan justru dari jaringan sosial inilah peluang rezeki sering datang tanpa diminta.