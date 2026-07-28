Duit Bertebaran! 6 Shio Segera Mendapatkan Rezeki dari Berbagai Arah hingga Tak Perlu Pusing Soal Uang

Ilustrasi shio memiliki kekayaan yang melimpah. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kerja keras semata, tetapi juga oleh energi alam semesta yang terhubung melalui shio kelahiran.
Beberapa shio dipercaya memiliki “magnet rezeki” yang kuat, membuat mereka mudah mendapatkan peluang keuangan, keberuntungan dalam usaha, dan kelimpahan materi dari berbagai arah.
Dilansir dari Youtube Naura Kom, terdapat 6 shio yang dianggap paling unggul dalam hal mendatangkan rezeki.
Setiap langkah mereka seolah dipandu oleh intuisi tajam dan takdir baik, hingga uang mengalir tanpa harus selalu dikejar mati-matian.
Siapa saja mereka? Berikut ulasannya menurut astrologi Tiongkok:
1. Shio Naga (Lahir: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Magnet keberuntungan alami
Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuasaan, karisma, dan kelimpahan dalam budaya Tiongkok.
Mereka yang lahir di bawah naungan shio ini memiliki energi spiritual yang kuat dan seringkali dikaitkan dengan nasib yang besar.
Tidak heran jika rezeki cenderung mengalir lancar dalam hidup mereka.
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