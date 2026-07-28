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Rabu, 29 Juli 2026 | 04.32 WIB

3 Shio yang di Pertengahan Tahun 2026 Dompetnya Makin Tebal, Uang Datang Tak Kenal Waktu

Shio yang diramalkan di pertengahan tahun 2026 dompetnya makin tebal berkat uang yang datang tak kenal waktu. (halayalex/magnific) - Image

Shio yang diramalkan di pertengahan tahun 2026 dompetnya makin tebal berkat uang yang datang tak kenal waktu. (halayalex/magnific)

JawaPos.com - Pada bulan Agustus 2026 ini beberapa orang diramalkan akan punya rezeki yang berlebih dibanding lainnya.

Finansial dari orang-orang yang beruntung ini dimungkinkan mengalami perbaikan keadaan menjadi lebih sehat.

Segala bentuk materi yang datang tidak lagi membuat keuangan dalam keadaan riskan memprihatinkan seperti biasanya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di pertengahan tahun 2026 dompetnya makin tebal berkat uang yang datang tak kenal waktu.

1. Shio Kambing

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kambing dikatakan akan punya rezeki tak terduga di pertengahan tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, rezeki hadir membawa banyak hal baik salah satunya uang dalam jumlah besar.

Pundi-pundi rupiah yang datang dimungkinkan cukup bernilai besar karena dapat membuat tabungan yang dipunya jadi aman digunakan untuk hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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