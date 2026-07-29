6 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Uang Tak Terduga di Akhir Bulan, Apakah Keberuntungan Mengarah kepada Anda?

Ilustrasi Mendapat Uang Tak Terduga (kues1/magnific)
JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, banyak orang berharap ada kabar baik yang mampu memberikan kelegaan dari berbagai kebutuhan finansial.
Tidak sedikit pula yang percaya bahwa keberuntungan dapat datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka, mulai dari bonus pekerjaan, hadiah, hingga bantuan dari orang terdekat.
Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki fase keberuntungan yang berbeda.
Ada kalanya sebuah zodiak berada dalam periode yang lebih menjanjikan untuk urusan keuangan, terutama ketika peluang dan usaha berjalan beriringan.
Meski demikian, ramalan zodiak bukanlah kepastian, melainkan hiburan yang dapat menjadi penyemangat dalam menjalani aktivitas.
Pada akhir bulan ini, terdapat enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang lebih besar menerima uang tak terduga.
Rezeki tersebut bisa berasal dari berbagai arah, seperti apresiasi dari atasan, keuntungan usaha, pengembalian dana, atau pemberian dari keluarga dan orang terdekat.
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Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki potensi memperoleh rezeki tak terduga pada akhir bulan ini?
Inilah karakter yang diyakini menjadi kekuatan masing-masing zodiak dalam menarik peluang finansial dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (29/07).
1. Aquarius
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