48 Personel Sudin Gulkarmat Jaksel Padamkan Kebakaran Lapak Pemulung di Cilandak

Ilustrasi: Personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan saat berupaya memadamkan kebakaran . (Antara).
JawaPos.com - Sebanyak 48 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Sudin Gulkarmat Jaksel) memadamkan kebakaran yang melanda lapak pemulung di Jalan Mawar Indah, RT 08/RW 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
"Kami mengerahkan sebanyak 14 unit atau 48 orang dengan delapan pompa dan enam pendukung," kata Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal di dilansir dari Antara,Selasa (28/7).
Pihaknya menerima laporan tersebut dan langsung meluncur ke lokasi kejadian pada pukul 03.46 WIB. Kemudian, api dapat dipadamkan seluruhnya pada pukul 04.45 WIB.
Kebakaran itu bermula dari orang yang membakar sampah, lalu ditinggal, kemudian api membesar dan mengenai lapak pemulung.
"Warga yang melihat api yang sudah besar langsung mendatangi Kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan untuk melaporkannya," ujar Asril.
Luas area yang terbakar, yakni 100 meter persegi. Dalam kebakaran tersebut, tidak ada korban luka maupun jiwa.
"Taksiran kerugian mencapai Rp10 juta," ungkap Asril.
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