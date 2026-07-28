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Rabbany Wanadriani
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.09 WIB

Ramalan Zodiak Besok, Rabu 29 Juli 2026: Prediksi Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Di tempat kerja, kepemimpinan Aries akan menjadi sorotan, memberi Anda pengakuan yang sudah lama tertunda.

Sedangkan kolaborasi akan berkembang di tempat kerja, jangan menghindar dari berbagi ide-ide terliar Gemini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Rabu 29 Juli 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Ada panggilan kejujuran berani dalam hubungan Anda, menetapkan panggung untuk pemahaman yang lebih dalam.

Di tempat kerja, kepemimpinan Anda akan menjadi sorotan, memberi Anda pengakuan yang sudah lama tertunda.

Secara finansial, berhati-hatilah dengan pengeluaran spontan karena sedikit pengekangan akan melindungi momentum Anda.

Jaga tingkat energi tetap tinggi dengan bersandar pada gerakan yang membuat Anda merasa hidup.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Editor: Hanny Suwindari
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