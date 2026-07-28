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Rabbany Wanadriani
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.12 WIB

Ramalan Zodiak Besok, Rabu 29 Juli 2026: Prediksi Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Leo, mengelola keuangan dengan hati-hati, berfokus pada apa yang benar-benar memperkaya hidup Anda.

Di sisi lain, ulasan anggaran dari Virgo akan mengungkap cara cerdas untuk memaksimalkan sumber daya tanpa stres.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Rabu 29 Juli 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Menurut horoskop harian, romansa berkilauan dengan potensi, mengambil langkah berani menuju seseorang (atau sesuatu) yang menggairahkan jiwa Anda.

Dalam karir, kreativitas akan menjadi senjata rahasia Anda, bersinar terang, dan orang lain akan mengikuti jejak Anda.

Mengelola keuangan dengan hati-hati, berfokus pada apa yang benar-benar memperkaya hidup Anda.

Vitalitas akan mengalir saat Anda memprioritaskan bermain dan beristirahat.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Hanny Suwindari
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