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Rabbany Wanadriani
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.33 WIB

Ramalan Shio Besok, Rabu 29 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Seni dan keindahan adalah fokus shio Monyet saat ini.

Sementara shio Babi berisiko konflik dengan teman atau pasangan, jadi tunjukkan fleksibilitas.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 29 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Seni dan keindahan adalah fokus Anda saat ini.

Nasib yang baik mungkin datang jika Anda mengunjungi museum atau menonton film.

Antusiasme pengejaran intelektual memberi Anda dorongan eksplorasi dan membuat Anda menjadi pembicara yang menarik.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Editor: Hanny Suwindari
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