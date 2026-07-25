Dwi Geno Nofiansyah Gabung Kendal Tornado FC, Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Badai Pantura

Kendal Tornado FC mendatangkan gelandang Dwi Geno Nofiansyah untuk menambah kualitas di lini tengah. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus memperkuat komposisi skuad menjelang bergulirnya Championship 2026/2027. Kali ini, klub asal Kabupaten Kendal tersebut resmi mendatangkan gelandang Dwi Geno Nofiansyah untuk menambah kualitas di lini tengah.
Pemain berusia 25 tahun itu direkrut setelah tampil bersama Persiba Balikpapan pada musim lalu. Sebelumnya, Geno juga sempat memperkuat Semen Padang FC sehingga memiliki pengalaman yang diharapkan mampu membantu Kendal Tornado FC menghadapi ketatnya persaingan musim depan.
Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko mengatakan, kehadiran Geno menjadi bagian dari upaya klub memperkuat sektor tengah. Lini tengah akan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga keseimbangan permainan selama kompetisi berlangsung.
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"Kehadiran Geno dapat memperkuat sektor tengah kita, khususnya dalam menjaga keseimbangan permainan serta membantu tim bersaing menghadapi ketatnya kompetisi nanti," ujar Heri Sasongko.
Dia menilai pengalaman yang dimiliki Geno bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Manajemen berharap pemain asal Batusangkar, Sumatera Barat, tersebut mampu memberikan kontribusi sejak awal musim.
"Tentu kami berharap kehadiran Geno dapat memberikan dampak positif bagi perjalanan klub dalam menghadapi musim baru," kata Heri Sasongko.
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Bagi Geno, bergabung dengan Kendal Tornado FC menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya. Dia mengaku antusias bisa menjadi bagian dari tim yang musim lalu tampil kompetitif.
Menurut dia, Kendal Tornado bukan lawan yang mudah. Pengalaman menghadapi klub tersebut saat masih membela Persiba Balikpapan membuatnya memahami kualitas yang dimiliki skuad berjuluk Laskar Badai Pantura itu.
"Saya sudah melawan Kendal Tornado FC musim lalu dan itu sangat sulit. Tapi musim ini ternyata kami berjodoh," ujar Geno.
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