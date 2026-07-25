Diego Dalloca Resmi Jadi Motor Lini Tengah Kendal Tornado FC, Siap Bawa Promosi Laskar Badai Pantura

Diego Dalloca resmi bergabung dengan Kendal Tornado FC. (Diego Dalloca)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/2027.

Terbaru, klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Diego Pires Dalloca, sebagai pemain asing anyar yang diharapkan menjadi motor permainan tim musim ini.

Kehadiran Diego menjadi tambahan penting bagi Kendal Tornado FC. Gelandang berusia 30 tahun tersebut datang dengan modal performa impresif pada musim lalu.

Dari 25 pertandingan yang dijalani, ia sukses mencetak empat gol dan menyumbang 10 assist. Penampilan konsistennya juga membuat Diego meraih 10 penghargaan Player of the Match serta masuk dalam Best Starting XI of The Season.

Diego mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari Kendal Tornado FC. Menurutnya, proyek yang ditawarkan manajemen menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih bergabung.

Ia merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi bagian dari klub yang memiliki target besar meski usianya masih relatif muda.

"Ketika proyek Kendal Tornado FC disampaikan kepada saya, saya merasa sangat senang dan antusias. Saya berharap kami bisa menciptakan sejarah bersama klub ini," ujar Diego, Sabtu (25/7/2026).

Bagi pemain kelahiran 3 September 1995 itu mengenakan seragam Kendal Tornado FC menjadi sebuah kebanggaan.

Ia melihat klub memiliki ambisi yang sejalan dengan target pribadinya sebagai pesepak bola profesional.

Diego pun berjanji akan membalas kepercayaan yang telah diberikan oleh manajemen dan pelatih Stefan melalui kerja keras di setiap pertandingan.