Diego Dalloca Resmi Jadi Motor Lini Tengah Kendal Tornado FC, Siap Bawa Promosi Laskar Badai Pantura

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/2027.
Terbaru, klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi memperkenalkan gelandang asal Brasil, Diego Pires Dalloca, sebagai pemain asing anyar yang diharapkan menjadi motor permainan tim musim ini.
Kehadiran Diego menjadi tambahan penting bagi Kendal Tornado FC. Gelandang berusia 30 tahun tersebut datang dengan modal performa impresif pada musim lalu.
Baca Juga:Dwi Geno Nofiansyah Gabung Kendal Tornado FC, Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Badai Pantura
Dari 25 pertandingan yang dijalani, ia sukses mencetak empat gol dan menyumbang 10 assist. Penampilan konsistennya juga membuat Diego meraih 10 penghargaan Player of the Match serta masuk dalam Best Starting XI of The Season.
Diego mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari Kendal Tornado FC. Menurutnya, proyek yang ditawarkan manajemen menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih bergabung.
Ia merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi bagian dari klub yang memiliki target besar meski usianya masih relatif muda.
"Ketika proyek Kendal Tornado FC disampaikan kepada saya, saya merasa sangat senang dan antusias. Saya berharap kami bisa menciptakan sejarah bersama klub ini," ujar Diego, Sabtu (25/7/2026).
Baca Juga:Stefan Keeltjes Nilai Fisik Pemain Kendal Tornado FC Terjaga, Fokus Lanjutkan Program Taktik Tim
Bagi pemain kelahiran 3 September 1995 itu mengenakan seragam Kendal Tornado FC menjadi sebuah kebanggaan.
Ia melihat klub memiliki ambisi yang sejalan dengan target pribadinya sebagai pesepak bola profesional.
Diego pun berjanji akan membalas kepercayaan yang telah diberikan oleh manajemen dan pelatih Stefan melalui kerja keras di setiap pertandingan.
Ia mengatakan sejak proses komunikasi awal, manajemen dan tim pelatih menunjukkan ketertarikan terhadap gaya bermain yang dimilikinya.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS