Kemenkes Catat 1.006 Orang Dewasa Sidoarjo Kena HIV, Mayoritas Gay

Ilustrasi HIV/AIDS. (Riana Setiawan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah data yang menyebut bahwa ada kasus 522 anak dan remaja di Sidoarjo yang terjangkit Human Immunodeficiency Virus atau HIV.
Berdasarkan data Kemenkes, kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo dari 2001-2026 tak sebanyak data viral tersebut.
Sebaliknya, mayoritas kasus HIV ditemukan pada orang dewasa, dan hampir seluruhnya berasal dari penularan horizontal atau dari sesama penderita. terutama ladi kalangan gay atau laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL).
Berdasarkan data resmi Kemenkes, situasi HIV Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2001 hingga Juni 2026 total telah ditemukan 1.183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0-24 tahun.
Pada usia anak usia 0-10 tahun sendiri, tercatat 117 kasus HIV dan seluruhnya merupakan penularan dari ibu ke anak (penularan vertikal).
Dari jumlah tersebut, 32 anak masih hidup dan menjalani pengobatan antiretroviral, 35 anak meninggal, sedangkan 50 anak tercatat lost to follow-up (LFU) atau tidak lagi terpantau dalam layanan pengobatan.
"Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), mulai dari skrining HIV pada ibu hamil hingga keberlanjutan terapi bagi ibu dan bayi," tulis data resmi Kemenkes, dikutip Selasa (28/7).
Adapun pada kelompok remaja usia 11–17 tahun, ditemukan 60 kasus HIV di Sidoarjo.
Sebanyak 4 kasus berasal dari penularan vertikal, sedangkan 56 kasus merupakan penularan horizontal yang ditemukan pada berbagai kelompok sasaran.
Termasuk pasien TBC, laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), ibu hamil, pasangan ODHIV, pekerja seks, maupun kelompok yang belum teridentifikasi faktor risikonya.
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