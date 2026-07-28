Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 28 Juli 2026 | 19.37 WIB

Baterai HP Android Cepat Habis? Bisa Jadi 8 Kebiasaan Ini yang Diam-Diam Jadi Penyebabnya

Ilustrasi mengisi daya baterai HP android. (Pexels) - Image

Ilustrasi mengisi daya baterai HP android. (Pexels)

JawaPos.com - Baterai yang cepat habis menjadi salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan pengguna HP Android. Kondisi ini tentu mengganggu, apalagi jika kamu sering beraktivitas di luar rumah dan tidak selalu membawa charger atau power bank.

Padahal, baterai boros tidak selalu disebabkan oleh usia HP yang sudah tua. Dalam banyak kasus, penyebabnya justru berasal dari kebiasaan penggunaan sehari-hari atau pengaturan tertentu yang membuat perangkat bekerja lebih keras.

Berikut ini 8 penyebab baterai HP Android cepat habis beserta cara mengatasinya!

1. Tingkat Kecerahan Layar Terlalu Tinggi

Layar merupakan salah satu komponen yang paling banyak mengonsumsi daya pada smartphone. Jika kamu selalu menggunakan tingkat kecerahan maksimal, baterai akan terkuras lebih cepat, terutama saat digunakan dalam waktu lama.

Agar lebih hemat, aktifkan fitur kecerahan otomatis atau atur tingkat brightness sesuai kondisi lingkungan. Selain menghemat baterai, cara ini juga membuat mata lebih nyaman saat menggunakan HP.

2. Terlalu Banyak Aplikasi Berjalan di Latar Belakang

Banyak aplikasi tetap aktif meski sudah tidak digunakan. Aplikasi media sosial, layanan pesan instan, hingga aplikasi belanja terus melakukan sinkronisasi data dan mengirim notifikasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
5 Kebiasaan yang Menjadi Kunci Kebahagiaan Sejati, Menurut Penelitian - Image
Kepribadian

5 Kebiasaan yang Menjadi Kunci Kebahagiaan Sejati, Menurut Penelitian

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.32 WIB

9 Kebiasaan Orang yang Merasa Kaya tapi Tak Memiliki Apa-apa Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan Orang yang Merasa Kaya tapi Tak Memiliki Apa-apa Menurut Psikologi

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.13 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Berusaha Keras untuk Tampil Awet Muda Biasanya Menunjukkan 8 Kebiasaan - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Berusaha Keras untuk Tampil Awet Muda Biasanya Menunjukkan 8 Kebiasaan

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.25 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore