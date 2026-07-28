Baterai HP Android Cepat Habis? Bisa Jadi 8 Kebiasaan Ini yang Diam-Diam Jadi Penyebabnya

Ilustrasi mengisi daya baterai HP android. (Pexels)
JawaPos.com - Baterai yang cepat habis menjadi salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan pengguna HP Android. Kondisi ini tentu mengganggu, apalagi jika kamu sering beraktivitas di luar rumah dan tidak selalu membawa charger atau power bank.
Padahal, baterai boros tidak selalu disebabkan oleh usia HP yang sudah tua. Dalam banyak kasus, penyebabnya justru berasal dari kebiasaan penggunaan sehari-hari atau pengaturan tertentu yang membuat perangkat bekerja lebih keras.
Layar merupakan salah satu komponen yang paling banyak mengonsumsi daya pada smartphone. Jika kamu selalu menggunakan tingkat kecerahan maksimal, baterai akan terkuras lebih cepat, terutama saat digunakan dalam waktu lama.
Agar lebih hemat, aktifkan fitur kecerahan otomatis atau atur tingkat brightness sesuai kondisi lingkungan. Selain menghemat baterai, cara ini juga membuat mata lebih nyaman saat menggunakan HP.
Banyak aplikasi tetap aktif meski sudah tidak digunakan. Aplikasi media sosial, layanan pesan instan, hingga aplikasi belanja terus melakukan sinkronisasi data dan mengirim notifikasi.
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