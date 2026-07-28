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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)


JawaPos.com - Ini adalah hari yang baik untuk hubungan zodiak Pisces dengan orang lain. Masalah apa pun yang Pisces alami akan terselesaikan hari ini. Pisces akan berada dalam suasana hati yang baik dan mungkin merasa reflektif dan positif. 

Jangan khawatir karena semuanya akan berjalan baik. Lebih jauh lagi, periode ini seharusnya memiliki pengaruh yang baik pada masa depan Pisces.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 28 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus tetap berpijak pada kenyataan saat pikiran tengah sibuk memikirkan seseorang. Terkait karir, waspadai masalah yang berpotensi ke jalur hukum dengan menghindari perdebatan dalam bentuk apa pun.

Sementara itu, lakukan beberapa pengobatan herbal untuk meredakan rasa sakit dengan segera. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang Pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.

Cinta Pisces

Hari ini, Pisces akan menyadari bagaimana perasaan jatuh cinta. Energi Pisces akan tinggi dan kulit menjadi berseri-seri. Namun, pikiran Pisces teralihkan karena sibuk memikirkan seseorang. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan manfaatkanlah semangat yang telah diberikan rasa cinta ini.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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