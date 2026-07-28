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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa senang sehingga ingin berpetualang. Namun, sekarang adalah saatnya untuk tetap fokus. Awalnya mungkin terasa sulit karena aquarius harus menahan beragam keinginan.

Tetapi ingatlah bahwa waktu dan kerja keras yang aquarius curahkan hari ini akan membuahkan hasil pada akhirnya. Hal itu itu akan membantu aquarius menuai hasil yang baik di masa depan.

Ini adalah hari yang baik untuk hubungan zodiak pisces dengan orang lain. Masalah apa pun yang pisces alami akan terselesaikan hari ini. Pisces akan berada dalam suasana hati yang baik dan mungkin merasa reflektif dan positif. 

Jangan khawatir karena semuanya akan berjalan baik. Lebih jauh lagi, periode ini seharusnya memiliki pengaruh yang baik pada masa depan pisces.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 28 Juli 2026

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Perasaan zodiak aquarius terhadap pasangan sedang meningkat saat ini. Terkait karir, aquarius harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam segala bentuk litigasi.

Sementara itu, setiap langkah menuju kesehatan yang dimulai hari ini akan memberikan manfaat di masa depan. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.

Editor: Novia Tri Astuti
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