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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi zodiak Scorpio untuk menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda. 

Langkah apa pun yang Scorpio ambil untuk memperkuat kemampuan mental atau memajukan karir, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Manfaatkan beberapa peluang menguntungkan yang mungkin muncul hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Selasa, 28 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio berhati-hati dalam memilih pasangan dan jangan sampai memilih orang yang salah. Terkait karir, kerja keras yang Scorpio lakukan akan membuahkan hasil berupa promosi.

Sementara itu, rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini Scorpio alami akan menghilang. Pada ranah keuangan, transaksi pembelian properti saat ini kemungkinan besar tidak akan menguras dana terlalu besar.

Cinta Scorpio

Hari ini, berhati-hatilah dalam memilih pasangan dan jangan sampai memilih orang yang salah. Pertahankan pikiran pada tujuan hubungan jangka panjang, sehingga Scorpio bisa memilih orang yang tepat. Hindari orang-orang yang tampak menarik pada awalnya saja.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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