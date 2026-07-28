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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 16.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Elegant_solution) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Elegant_solution)

JawaPos.com - Zodiak Capricorn mungkin merasa sedikit lelah hari ini. Tenang dan jangan khawatir, karena ini mungkin hanya akibat dari beban kerja ekstra yang telah dipikul selama beberapa minggu terakhir. 

Berusahalah untuk tetap tenang dan kurangi amarah, karena itu tidak pernah berakhir dengan baik. Cobalah untuk tetap tenang demi kesehatan mentalmu sendiri. Bahkan jika diprovokasi, tetaplah tenang dan bijaksana dalam menanggapi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 28 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu meluangkan waktu untuk menikmati momen bersama orang yang dicintai. Terkait karir, Capricorn memiliki kesempatan untuk memulai pekerjaan di luar negeri yang terkait dengan ekspor.

Sementara itu, segera periksakan diri ke dokter gigi jika mengalami nyeri gigi yang berkepanjangan. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.

Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama pasangan. Jadwal dan tanggung jawab Capricorn mungkin tidak memungkinkan hal ini, tetapi tidak masalah asalkan Capricorn memiliki beberapa momen ekstra bersama orang yang dicintai. Ini adalah momen-momen yang akan dihargai bersama.

Karir Capricorn

Editor: Candra Mega Sari
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