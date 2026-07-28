Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa mengalami peningkatan stres dan tekanan. Gemini mungkin merasa ditarik ke berbagai arah. Hindari mengambil keputusan terburu-buru atau dalam keadaan stres.

Sebaiknya gemini mengambil langkah secara perlahan dan meluangkan waktu untuk menilai situasi tanpa bertindak impulsif.

Zodiak cancer mungkin akan kesulitan menemukan keseimbangan dan berusaha memberikan kesan yang baik pada atasan dan rekan kerja. Cancer kesulitan untuk tetap fokus menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

Namun seiring berjalannya hari, cancer akan terkejut karena mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan menikmati malam yang menyenangkan bersama teman dan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 28 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu waspada karena ada kebingungan dan ketidakjelasan dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, buat kemajuan di tempat kerja melalui kerja keras serta dukungan dari anggota tim.