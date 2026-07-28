Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Sudah saatnya zodiak sagitarius memperhatikan keadaan rumah. Lihatlah sekeliling untuk melihat perubahan apa yang dapat dilakukan pada lingkunganmu. Jadilah kreatif alih-alih boros.
Sagitarius mungkin menemukan beberapa cara mudah untuk meningkatkan dan membuat rumah terasa lebih nyaman. Cobalah memberikan tampilan baru yang segar pada rumahmu.
Zodiak capricorn mungkin merasa sedikit lelah hari ini. Tenang dan jangan khawatir, karena ini mungkin hanya akibat dari beban kerja ekstra yang telah dipikul selama beberapa minggu terakhir.
Berusahalah untuk tetap tenang dan kurangi amarah, karena itu tidak pernah berakhir dengan baik. Cobalah untuk tetap tenang demi kesehatan mentalmu sendiri. Bahkan jika diprovokasi, tetaplah tenang dan bijaksana dalam menanggapi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 28 Juli 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu fokus pada hubungan romantis yang sedang berkembang pesat saat ini. Terkait karir, sagitarius perlu sedikit lebih berusaha untuk dapat memenuhi tenggat waktu.
Sementara itu, pertahankan kesehatan dengan berolahraga dan menjaga pikiran tetap tenang dan jernih. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.
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