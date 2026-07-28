Ramalan Zodiak Leo 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Ada banyak hal yang dapat memicu semangat zodiak leo hari ini. Situasi-situasi penting cenderung menghampiri, dimana leo diminta untuk mengambil tindakan tegas.
Jangan menghindari tanggung jawab tambahan. Ego leo sangat kuat, sehingga membantu mengendalikan situasi apa pun. Pastikan saja leo tidak menyinggung perasaan siapa pun dalam prosesnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 28 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Kehidupan percintaan zodiak leo mungkin tidak akan membuahkan hasil sebaik yang diharapkan hari ini. Terkait karir, pendapatan yang leo dapatkan akan berbanding lurus dengan kerja keras yang dilakukan.
Sementara itu, leo cukup bugar dan tidak banyak kabar buruk yang perlu dilaporkan di sektor kesehatan. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika leo memutuskan untuk berinvestasi.
Cinta Leo
Sayangnya, hari ini dunia percintaan leo mungkin tidak akan membuahkan hasil sebaik yang diharapkan. Ini adalah hari untuk menikmati hubungan persahabatan dan keluarga, karena pasangan atau orang yang leo sukai mungkin akan mengecewakan hari ini. Jangan khawatir karena ini bukanlah masalah besar.
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