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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 15.57 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Ingatlah bahwa sebuah langkah yang salah hari ini, dapat menyebabkan zodiak virgo sakit kepala untuk waktu yang cukup lama. Jangan mengambil risiko tanpa perhitungan karena ada dinamisme dan kepercayaan diri di udara.

Meskipun virgo mungkin tergoda untuk melompat dari tebing, pikirkan dua kali sebelum melakukannya. Pertahankan kekuatan batin dengan merayakan keunikan diri sendiri, alih-alih kebutuhan untuk memamerkan semangat pemberanimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 28 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu melakukan beberapa perubahan yang menyebabkan keretakan dengan pasangan. Mengenai karir, virgo bekerja keras untuk berhasil, jadi yakinlah akan puas dengan hasilnya.

Sementara itu, virgo merasa cukup bugar dan tidak akan mengalami masalah kesehatan hari ini. Terkait keuangan, kasus hukum panjang yang berkaitan dengan masalah properti akan segera terselesaikan.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo merasa enggan untuk melakukan beberapa perubahan yang menyebabkan keretakan dengan pasangan. Jangan takut untuk melakukan introspeksi diri dan menyadari beberapa tindakanmu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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