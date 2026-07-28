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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 15.39 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Ingatlah bahwa hal terpenting bukanlah apa yang zodiak gemini lakukan, tetapi orang-orang yang bersamamu. Ada banyak semangat di udara yang dapat gemini manfaatkan dengan baik. 

Bersenang-senanglah dan ingatlah untuk tersenyum. Gemini dapat membuat banyak kemajuan dalam meraih tujuan selama tetap termotivasi. Berinteraksilah dengan orang lain dan rasakan kekuatan dari sumber daya yang dibagikan bersama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 28 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu waspada karena ada kebingungan dan ketidakjelasan dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, buat kemajuan di tempat kerja melalui kerja keras serta dukungan dari anggota tim.

Sementara itu, gemini akan menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang di sekitar. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.

Cinta Gemini

Kemungkinan besar, ada kebingungan dan ketidakjelasan dalam hubungan asmara gemini akhir-akhir ini. Mungkin terasa seolah-olah gemini dan pasangan tidak sependapat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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