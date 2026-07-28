Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries akhirnya mendapatkan pengakuan yang telah ditunggu-tunggu atas semua kerja keras yang telah dilakukan di tempat kerja. Aries berada dalam suasana hati yang ceria hari ini.
Meskipun percaya bahwa pengakuan ini seharusnya datang lebih cepat, aries akan terkejut dengan cara datangnya. Pengakuan ini akan membuat aries bahagia dan memotivasi untuk terus memberikan upaya terbaik dalam waktu yang lama.
Energi mental zodiak taurus mungkin berada di puncaknya. Kemampuan taurus untuk menemukan peluang dalam situasi yang paling sulit, dapat menjadi keuntungan besar.
Kesuksesan taurus disebabkan oleh sikap pantang menyerah dan peduli. Hadapi masalah-masalah menantang yang telah lama berusaha diabaikan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 28 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu bersungguh-sungguh untuk menjaga kehidupan cinta saat ini tetap baik. Terkait karir, hadapi ketegangan dengan tenang karena karena kesuksesan membutuhkan dedikasi dan ketekunan.
Sementara itu, pergilah ke pusat kebugaran karena aries dalam kondisi prima untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
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