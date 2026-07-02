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Kamis, 2 Juli 2026 | 23.29 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Dapat Rezeki Tambahan Melimpah di Juli 2026, Tabungan Cukup Buat Beli Rumah

Ilustrasi zodiak yang diramalkan mampu membeli rumah baru (Pexels) - Image

Ilustrasi zodiak yang diramalkan mampu membeli rumah baru (Pexels)

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi, tahun 2026 menjadi waktu yang baik untuk mencoba keberuntungan. 

Pada Tahun Kuda Api ini, sebagian orang diprediksi akan mengalami peningkatan rezeki dan pendapatan yang cukup drastis.

Salah satu pencapaian besar yang bisa terwujud dari kesempatan ini adalah kemampuan untuk membeli rumah baru

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada tiga zodiak yang diramalkan akan mendapatkan banyak rezeki tambahan pada bulan Juli 2026, hingga mampu membeli rumah baru.

1. Zodiak Scorpio

Menurut ramalan astrologi, mereka yang berzodiak Scorpio diprediksi jadi salah satu yang punya rezeki bagus di tahun 2026.

Di bulan Juli ini, mereka diyakini punya kesempatan besar untuk mendapatkan rezeki melalui jalan baru yang berani dicoba.

Dari jalan ini, astrolog meyakini banyak pundi-pundi rupiah akan datang dan menjadi tambahan pemasukan.

Maka, bukan tidak mungkin karena adanya pemasukan lain ini, mereka jadi bisa membeli banyak hal termasuk rumah.

2. Zodiak Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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