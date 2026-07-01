Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.53 WIB

3 Zodiak yang Siap Punya Rumah Baru di Bulan Juli 2026, Rezeki Datang Bawa Kejutan

Zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membawa kejutan. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membawa kejutan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam ramalan astrolog dikatakan akan ada sejumlah zodiak yang punya potensi besar punya rezeki besar dalam waktu dekat ini.

Di bulan Juli 2026 ini, segelintir pihak dimungkinman memperoleh salah satu rezeki yang hampir semua orang inginkan yaitu memiliki rumah.

Orang-orang yang beruntung ini diprediksi bisa memperoleh rezeki tak biasa ini melalui jalannya masing-masing.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal punya rumah baru di bulan Juli 2026 saat rezeki datang membawa kejutan.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan jadi salah satu yang beruntung. 

Di bulan Juli 206 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki yang bisa membuat mereka menambah aset kepunyaan.

Rumah baru pun mungkin bisa mereka dapatkan berkat serangkaian rezeki dan kemudahan yang datang.

Banyak uang yang bisa didapatkan di pertengahan tahun ini dikarenakan mereka selalu mengejar apa yang inginkan dengan segenap usaha.

2. Zodiak Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Pilihannya Tak pernah Salah, 3 Zodiak Ini Selalu Dibimbing oleh Leluhurnya - Image
Zodiak

Pilihannya Tak pernah Salah, 3 Zodiak Ini Selalu Dibimbing oleh Leluhurnya

Rabu, 1 Juli 2026 | 21.33 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 2 Juli 2026: Saatnya Percaya Diri, Cinta dan Karier Dipenuhi Peluang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 2 Juli 2026: Saatnya Percaya Diri, Cinta dan Karier Dipenuhi Peluang

Rabu, 1 Juli 2026 | 19.40 WIB

4 Zodiak Merasa Pasangannya Terlihat Sempurna untuk Mereka, Sulit Percaya Diri dan Merasa Insecure Saat Menjalin Hubungan Asmara - Image
Zodiak

4 Zodiak Merasa Pasangannya Terlihat Sempurna untuk Mereka, Sulit Percaya Diri dan Merasa Insecure Saat Menjalin Hubungan Asmara

Rabu, 1 Juli 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore