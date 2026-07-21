Jika Seseorang Terlihat Tenang dengan 7 Tanda Ini, Sudah Dipastikan Dia Sangat Bijaksana Menurut Psikologi

seseorang yang sangat bijaksana / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat, banyak orang mengira bahwa orang yang paling pintar adalah mereka yang selalu memiliki jawaban, berbicara paling banyak, atau tampil paling menonjol. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kebijaksanaan sering kali hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: ketenangan.

Orang yang benar-benar bijaksana tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka mampu mengendalikan emosi, berpikir jernih dalam situasi sulit, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekadar dorongan sesaat.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), dalam psikologi, kebijaksanaan (wisdom) bukan hanya soal pengetahuan, melainkan kemampuan menggabungkan pengalaman, kecerdasan emosional, empati, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari.



Lalu, bagaimana mengenali seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi? Berikut tujuh tanda yang sering terlihat.



1. Tidak Mudah Bereaksi Secara Emosional



Orang bijaksana memahami bahwa tidak semua situasi harus direspons secara spontan. Ketika menghadapi kritik, konflik, atau perkataan yang menyakitkan, mereka cenderung berhenti sejenak sebelum berbicara.



Mereka menyadari bahwa emosi yang muncul sesaat belum tentu mencerminkan kenyataan. Karena itu, mereka memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai regulasi emosi. Orang yang mampu mengelola emosinya cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih sehat, tingkat stres yang lebih rendah, dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik.



Bukan berarti mereka tidak pernah marah atau kecewa. Bedanya, mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan mereka.



2. Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berbicara



Salah satu ciri orang yang bijaksana adalah kemampuan mendengarkan dengan sungguh-sungguh.



Saat orang lain berbicara, mereka tidak sibuk memikirkan jawaban atau memotong pembicaraan. Sebaliknya, mereka berusaha memahami sudut pandang lawan bicara terlebih dahulu.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai active listening. Mendengarkan secara aktif membantu seseorang membangun empati, mengurangi kesalahpahaman, serta menciptakan komunikasi yang lebih efektif.



Orang yang tenang biasanya tidak merasa perlu mendominasi percakapan. Mereka tahu bahwa belajar sering kali dimulai dengan mendengarkan.



3. Tidak Terburu-Buru Menghakimi Orang Lain



Orang bijaksana memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan perjuangan yang berbeda.



Karena itu, mereka tidak mudah memberi label atau menyimpulkan karakter seseorang hanya berdasarkan satu kejadian.



Misalnya, ketika melihat seseorang terlambat, mereka tidak langsung menganggap orang tersebut malas. Mereka mempertimbangkan kemungkinan lain yang mungkin terjadi.



Sikap ini menunjukkan adanya empati dan kemampuan berpikir secara objektif, dua karakteristik yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dalam psikologi.



4. Mampu Mengakui Kesalahan



Banyak orang menganggap mengakui kesalahan sebagai tanda kelemahan. Padahal, justru sebaliknya.



Orang yang benar-benar bijaksana tidak takut mengatakan, "Saya salah," atau "Saya perlu belajar lagi."



Mereka tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk berkembang.



Psikologi menunjukkan bahwa pola pikir berkembang (growth mindset) membuat seseorang lebih terbuka terhadap masukan dan lebih cepat belajar dari pengalaman.



Alih-alih mencari kambing hitam, mereka memilih bertanggung jawab atas tindakan sendiri.



5. Tidak Haus Pengakuan



Orang yang bijaksana tidak selalu merasa perlu memamerkan pencapaian atau membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain.



Mereka bekerja dengan tenang, fokus pada proses, dan membiarkan hasil yang berbicara.



Hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Justru sebaliknya, mereka memiliki kepercayaan diri yang berasal dari dalam diri, bukan dari pujian atau validasi orang lain.



Karena tidak bergantung pada pengakuan eksternal, mereka lebih stabil secara emosional ketika menghadapi kritik maupun pujian.



6. Tetap Tenang Saat Menghadapi Masalah



Hidup tidak pernah lepas dari tantangan. Namun, orang bijaksana tidak langsung panik ketika masalah datang.



Mereka berusaha memisahkan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang berada di luar kendali.



Daripada menghabiskan energi untuk mengeluh, mereka fokus mencari solusi yang realistis.



Dalam psikologi, pendekatan ini dikenal sebagai problem-focused coping, yaitu strategi menghadapi tekanan dengan menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar melampiaskan emosi.



Sikap ini membuat mereka terlihat lebih tenang bahkan dalam situasi yang penuh tekanan.



7. Terus Belajar dan Tidak Merasa Paling Benar



Semakin banyak seseorang belajar, semakin ia menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahui.



Karena itulah orang bijaksana tidak mudah merasa paling pintar.



Mereka terbuka terhadap ide baru, menerima kritik dengan pikiran terbuka, dan tidak malu bertanya ketika belum memahami sesuatu.



Sikap rendah hati secara intelektual (intellectual humility) merupakan salah satu karakter yang banyak diteliti dalam psikologi modern sebagai bagian dari kebijaksanaan.



Mereka percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup.



Mengapa Orang Bijaksana Sering Terlihat Sangat Tenang?



Ketenangan bukanlah sifat bawaan yang dimiliki sejak lahir. Dalam banyak kasus, ketenangan merupakan hasil dari pengalaman hidup, latihan mengendalikan diri, dan kemampuan memahami emosi sendiri.



Orang yang bijaksana menyadari bahwa mereka tidak dapat mengontrol semua hal. Namun, mereka selalu bisa memilih bagaimana cara merespons setiap keadaan.



Kesadaran inilah yang membuat mereka tampak lebih damai dibandingkan kebanyakan orang.



Mereka tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak larut dalam drama yang tidak perlu, dan lebih memilih menjaga energi untuk hal-hal yang benar-benar penting.



Penutup



Kebijaksanaan bukan diukur dari usia, gelar pendidikan, atau banyaknya pengalaman semata. Psikologi menunjukkan bahwa kebijaksanaan lebih terlihat dari cara seseorang berpikir, merespons emosi, memperlakukan orang lain, dan mengambil keputusan.



Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda seperti mampu mengendalikan emosi, gemar mendengarkan, tidak mudah menghakimi, berani mengakui kesalahan, tidak haus validasi, tetap tenang saat menghadapi masalah, serta terus belajar dengan rendah hati, besar kemungkinan ia memang memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi.





Pada akhirnya, menjadi bijaksana bukanlah tentang terlihat sempurna. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk terus bertumbuh, belajar dari pengalaman, dan menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang serta pikiran yang jernih.***