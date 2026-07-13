Nasihatnya Berharga, Ini 11 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Bijaksana

JawaPos.com - Ada sebagian orang yang dikenal mampu memberikan masukan tepat di saat yang dibutuhkan. Cara mereka melihat suatu masalah sering kali membuat orang lain merasa terbantu dan mendapatkan sudut pandang baru.

Dalam numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, pola pikir, dan kemampuan tertentu. Beberapa tanggal lahir disebut memiliki energi yang mencerminkan kebijaksanaan serta kemampuan dalam memberikan arahan kepada orang lain.

Dilansir dari English Jagran, berikut sebelas tanggal lahir yang dipercaya memiliki kemampuan memberi nasihat dengan baik dan kerap menjadi tempat orang lain mencari pandangan.

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1. Tanggal 11 dan 29

Angka 11 dan 29 menandakan tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi.

Orang yang lahir pada tanggal ini sering kali dikenal visioner dengan wawasan tentang makna hidup yang lebih dalam.

Nasihat mereka diresapi dengan rasa tujuan dan intuisi, membantu Anda menavigasi tantangan dengan kejelasan dan kebijaksanaan.

Mendengarkan mereka dapat menawarkan perspektif yang segar dan tercerahkan pada situasi apa pun.

2. Tanggal 3, 12, 21, dan 30