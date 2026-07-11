5 Zodiak yang Dikenal Paling Bijaksana dan Pandai Mengambil Keputusan

Ilustrasi, orang yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan kebijaksanaan tak tertandingi. Magnific/ nikitabuida.
JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih tenang, dewasa, dan mampu melihat situasi dengan sudut pandang yang luas. Mereka dikenal tidak terburu-buru dalam bertindak karena selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan.
Sikap penuh pertimbangan membuat mereka sering menjadi tempat orang lain mencari nasihat. Mereka cenderung mampu mengendalikan emosi, berpikir secara rasional, serta menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap keputusan yang akan diambil.
Karena kemampuan tersebut, zodiak-zodiak ini dianggap dapat diandalkan, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan kebijaksanaan dan pemikiran matang.
Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan dalam membuat keputusan tepat menurut astrologi.
1. Aquarius
Cerdas dan berpikiran maju, Aquarius mengambil pendekatan luas terhadap masalah.
Karena sudut pandang berbeda, mereka mampu membuat keputusan yang awalnya mungkin sulit dipahami orang lain tetapi pada akhirnya berhasil dengan baik.
Kemampuan menjadi kreatif dan berpikiran maju adalah hal yang membuat mereka bijaksana.
2. Capricorn
Capricorn terkenal memiliki pola pikir metodis dan membumi. Mereka selalu mempertimbangkan jangka panjang.
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