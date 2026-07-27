Rezeki Mengalir dan Rumah Tangga Harmonis, Ini 11 Weton Wanita Pembawa Berkah

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai simbol kemakmuran, kesuburan, serta kesejahteraan. Sosoknya kerap dikaitkan dengan keberkahan, kehidupan yang harmonis, dan rezeki yang terus mengalir bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan ajaran Primbon Jawa, karakter dan perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat dipengaruhi oleh weton kelahirannya. Dari berbagai kombinasi hari dan pasaran, terdapat beberapa weton wanita yang diyakini memiliki aura positif, sifat penuh kasih, serta kemampuan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan hubungan sosial.

Selain dikenal sebagai pribadi yang membawa ketenangan, pemilik weton-weton tersebut juga dipercaya memiliki energi yang mampu menarik keberuntungan, membuka pintu rezeki, dan menjadi sumber semangat bagi orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat dijadikan ukuran pasti dalam menentukan karakter maupun masa depan seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut 11 weton wanita yang dipercaya memiliki aura Dewi Sri serta dikaitkan dengan rezeki, kemakmuran, dan keharmonisan menurut Primbon Jawa.

1. Weton Minggu Pahing

Wanita kelahiran Minggu Pahing memiliki total neptu 14 dan dikenal dengan ketenangan serta kebijaksanaannya.

Ia mampu membaca situasi dengan jeli dan membuat keputusan tepat tanpa tergesa-gesa.

Karakter ini membuatnya menjadi sosok yang jarang terseret konflik, justru menjadi penyejuk dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Kekuatan batinnya membuat doanya diyakini manjur, serta kehadirannya membawa kedamaian dalam rumah tangga.

Sosoknya sering kali menjadi penyemangat bagi pasangan dan anak-anaknya, serta menjadi pribadi yang dirindukan banyak orang karena kebaikan hatinya.

Di bawah naungan nohan rembulan, ia membawa energi keberuntungan dan kesejukan dalam hidup.

Wanita Minggu Pahing juga dikenal sebagai pribadi yang pemaaf, rendah hati, dan dermawan.