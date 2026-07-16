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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.23 WIB

Bukan Jaminan Cinta, Ini 5 Pasangan Zodiak yang Konon Sulit Membangun Rumah Tangga

ilustrasi pasangan yang bertengkar. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan yang bertengkar. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap dapat menemukan pasangan yang tepat untuk membangun kehidupan bersama. Namun, dalam kepercayaan astrologi, ada beberapa kombinasi zodiak yang dianggap memiliki perbedaan karakter cukup besar sehingga hubungan mereka disebut membutuhkan usaha lebih.

Menurut astrologi, perbedaan sifat, cara berkomunikasi, hingga cara menghadapi masalah dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan tertentu. Beberapa kombinasi zodiak bahkan dipercaya lebih mudah mengalami gesekan jika tidak mampu memahami satu sama lain.

Meski begitu, kecocokan hubungan tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Komitmen, komunikasi, rasa saling menghargai, serta usaha kedua pihak tetap menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima pasangan zodiak yang dalam kepercayaan astrologi disebut kurang cocok untuk menikah karena berpotensi menghadapi berbagai perbedaan. Berikut daftarnya.

1. Aries dan Cancer

Konflik: Aries impulsif, lugas, dan membutuhkan tindakan terus-menerus.

Cancer sangat emosional, sensitif, dan membutuhkan rasa aman serta ketenangan emosional.

Perselisihan: Aries menganggap kebutuhan Cancer akan rasa aman sebagai sesuatu yang menyesakkan; Cancer menganggap kemandirian Aries dingin dan sembrono. 

Mereka pada dasarnya tidak sependapat tentang ritme kehidupan dan cara menghadapi konflik.

2. Taurus dan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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