Bakal Jadi Konglomerat Kakap! 7 Shio Pilihan Diprediksi Segera Menggendong Bongkahan Emas

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, perputaran energi dan elemen langit dapat membawa perubahan drastis dalam hidup seseorang, termasuk dalam hal kekayaan dan nasib bisnis.

Ada masa-masa tertentu ketika beberapa shio memperoleh "restu langit", sehingga hidupnya melesat jauh melampaui ekspektasi.

Dilansir dari Youtube Naura Kom pada Rabu (2/7), pada tahun ini, diprediksi akan menjadi masa keemasan bagi 7 shio pilihan yang seolah digandeng langsung oleh Dewi Rezeki dan Dewa Kekayaan untuk segera menggendong bongkahan emas.

Bukan sekadar kaya biasa, melainkan mengalami lompatan hidup menjadi konglomerat kakap — sosok yang hartanya sulit dihitung dan pengaruhnya meluas di berbagai bidang.

Berikut ini adalah ketujuh shio yang menurut ramalan astrologi Tiongkok akan mengalami transformasi besar dalam hal keuangan dan kekuasaan:

1. Shio Tikus (Lahir: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Shio Tikus dikenal cerdas, licin dalam strategi, dan jago membaca peluang.

Tahun ini, energi kekayaan besar dari elemen bumi dan logam mengalir deras ke dalam keberuntungan Tikus.

Banyak kelahiran shio ini yang selama ini hanya bermain di level menengah akan menemukan peluang bisnis skala besar — terutama di bidang logistik, digital, atau investasi properti.