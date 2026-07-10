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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 10 Juli 2026 | 17.00 WIB

Sering Banjir Rezeki! 6 Weton Ini Digadang-gadang Paling Berpotensi Jadi Konglomerat Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang paling berpotensi jadi konglomerat (Freepik) - Image

Ilustrasi weton yang paling berpotensi jadi konglomerat (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki makna yang lebih dari sekadar penanda hari kelahiran.

Kombinasi antara hari dan pasaran diyakini menyimpan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, perhitungan weton telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam memahami berbagai aspek kehidupan.

Di antara puluhan weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki energi rezeki paling kuat.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan finansial, membangun usaha yang sukses, hingga mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar.

Tak sedikit yang menyebut mereka sebagai calon konglomerat karena dinilai memiliki bakat alami dalam mengelola uang, melihat peluang bisnis, dan bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Menariknya, keberlimpahan rezeki yang dikaitkan dengan weton-weton ini bukan semata-mata berasal dari faktor keberuntungan.

Primbon Jawa juga menggambarkan bahwa mereka umumnya memiliki karakter pekerja keras, pantang menyerah, disiplin, serta mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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