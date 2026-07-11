5 Weton Calon Konglomerat Menurut Primbon Jawa, Rezeki Melimpah dan Diprediksi Makin Makmur Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi Rezeki Melimpah (Freepik)
JawaPos.com - Primbon Jawa merupakan salah satu warisan budaya yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman untuk membaca karakter, peruntungan, hingga arah perjalanan hidup seseorang.
Salah satu pembahasannya yang paling menarik perhatian adalah mengenai weton yang diyakini memiliki potensi memperoleh rezeki besar dan kehidupan yang semakin mapan.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki watak, neptu, dan naungan tertentu yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk peluang mendapatkan keberuntungan dalam bidang ekonomi.
Meski demikian, ramalan tersebut bukanlah kepastian, melainkan bagian dari tradisi yang berkembang secara turun-temurun.
Beberapa weton bahkan disebut memiliki peluang menjadi sosok yang sukses secara finansial karena berada di bawah naungan yang identik dengan kelimpahan rezeki, kehormatan, dan kesejahteraan.
Berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi menjadi calon konglomerat berkat rezeki yang selalu mengalir.
Selasa Pon termasuk salah satu weton yang sering disebut memiliki keberuntungan besar dalam Primbon Jawa.
Pemilik weton ini dipercaya jarang mengalami kesulitan hidup karena berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang dimaknai sebagai simbol rezeki yang terus tumbuh dan berkembang.
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