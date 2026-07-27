Aura Membawa Kedamaian, Ini 7 Weton yang Dipercaya Penuh Energi Keberkahan

Ilustrasi weton yang memiliki aura alami keberkahan bagi sekitarnya (freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap manusia dipercaya memiliki energi atau pancaran tertentu yang melekat dalam dirinya. Energi tersebut sering disebut sebagai aura, yaitu sesuatu yang tidak terlihat secara langsung, tetapi diyakini dapat dirasakan melalui sikap, perilaku, maupun kehadiran seseorang.
Sebagian orang dipercaya memiliki aura yang membawa ketenangan, rasa nyaman, serta pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya. Di antara berbagai weton dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa yang disebut mempunyai pancaran aura alami yang kuat.
Aura positif tersebut diyakini tidak hanya memberikan keberuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat membawa suasana baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Kehadiran mereka dianggap mampu menciptakan rasa damai, membuka peluang, serta memberikan semangat bagi orang lain.
Menurut kepercayaan Jawa kuno, kekuatan aura seseorang berkaitan dengan perpaduan antara neptu hari dan pasaran kelahiran. Kombinasi tersebut dipercaya membentuk karakter, energi spiritual, serta keistimewaan tertentu yang dimiliki seseorang sejak lahir.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki aura alami pembawa keberkahan? Dirangkum dari kanal YouTube Energi Weton, berikut tujuh weton yang disebut mempunyai pancaran energi positif dan mampu membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar.
1. Jumat Legi
Weton ini memiliki neptu 11. Dalam kitab primbon, Jumat adalah hari keberkahan dan Legi melambangkan kelembutan serta kesejukan batin.
Orang yang lahir pada Jumat Legi memiliki pancaran aura tenang yang menyejukkan siapa pun yang berada di dekatnya.
Mereka biasanya menjadi penengah dalam keluarga, pemecah masalah yang bijak, dan sumber kebahagiaan di lingkungan tempat tinggalnya.
Keberkahan rezeki bagi mereka sering datang dari jalur yang tidak terduga, namun bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi siapapun yang bersahabat atau bekerja sama dengan mereka akan ikut merasakan keberlimpahan.
2. Rabu Pahing
Weton Rabu Pahing neptunya adalah 16 dan dikenal sebagai salah satu weton spiritual tinggi. Rabu membawa keteguhan niat, sementara Pahing memancarkan energi karismatik.
Orang Rabu Pahing memiliki daya spiritual kuat yang mempengaruhi suasana di sekitarnya menjadi lebih damai dan produktif.
Tak heran, mereka sering jadi tumpuan keluarga dan tempat curhat banyak orang. Rezekinya bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga kelimpahan relasi dan kehormatan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!