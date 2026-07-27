Aura Membawa Kedamaian, Ini 7 Weton yang Dipercaya Penuh Energi Keberkahan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap manusia dipercaya memiliki energi atau pancaran tertentu yang melekat dalam dirinya. Energi tersebut sering disebut sebagai aura, yaitu sesuatu yang tidak terlihat secara langsung, tetapi diyakini dapat dirasakan melalui sikap, perilaku, maupun kehadiran seseorang.

Sebagian orang dipercaya memiliki aura yang membawa ketenangan, rasa nyaman, serta pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya. Di antara berbagai weton dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa yang disebut mempunyai pancaran aura alami yang kuat.

Aura positif tersebut diyakini tidak hanya memberikan keberuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga dapat membawa suasana baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Kehadiran mereka dianggap mampu menciptakan rasa damai, membuka peluang, serta memberikan semangat bagi orang lain.

Menurut kepercayaan Jawa kuno, kekuatan aura seseorang berkaitan dengan perpaduan antara neptu hari dan pasaran kelahiran. Kombinasi tersebut dipercaya membentuk karakter, energi spiritual, serta keistimewaan tertentu yang dimiliki seseorang sejak lahir.