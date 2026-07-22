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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.12 WIB

Suka Foya-Foya tapi Tetap Makmur? Ini 3 Shio yang Diprediksi Punya Aura Kekayaan

ilustrasi shio yang suka foya-foya. (freepik) - Image

ilustrasi shio yang suka foya-foya. (freepik)

JawaPos.com – Mengatur keuangan menjadi tantangan bagi banyak orang. Sebagian mampu menjaga kondisi finansial tetap stabil, sementara sebagian lainnya harus lebih berhati-hati dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat kepercayaan bahwa beberapa shio memiliki karakter tertentu yang membuat mereka dianggap lebih mudah mendapatkan keberuntungan dalam urusan finansial. Mereka disebut memiliki kemampuan menemukan peluang, bekerja keras, serta mengambil keputusan yang mendukung kondisi ekonomi mereka.

Meski dikenal memiliki gaya hidup yang lebih konsumtif atau senang menikmati hasil kerja, pemilik shio tertentu dipercaya tetap mampu menjaga keseimbangan keuangan karena memiliki naluri bisnis, keberanian mencoba peluang baru, dan sifat pantang menyerah.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang tidak dapat menjadi penentu pasti kondisi finansial seseorang. Keberhasilan dalam mengelola uang tetap dipengaruhi oleh kebiasaan, perencanaan, dan keputusan yang diambil.

Dilansir dari Naurakom, berikut tiga shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya tetap memiliki keberuntungan finansial meski dikenal gemar menikmati hasil kerja dan berbelanja.

1. Kelinci

Shio Kelinci punya selera yang tinggi. Mereka tidak hanya berharap menjadi kaya, namun bekerja keras untuk itu.

Sejak usia muda, mereka memahami nilai uang. Mereka berinvestasi pada hal-hal yang membantu dirinya berkembang.

Mereka boros karena cenderung memanjakan diri dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. 

Walaupun begitu, mereka selalu punya rencana untuk masa depan dan berhasil menjadi orang kaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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