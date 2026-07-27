6 Shio Paling Hoki Tahun Ini, Diprediksi Mengalami Lonjakan Rezeki Besar

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa penuh tantangan, tetapi ada pula waktu ketika keberuntungan datang membawa perubahan besar yang tidak pernah disangka sebelumnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang terus berubah mengikuti waktu dan energi alam. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut akan memasuki fase positif dengan peluang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama soal rezeki dan finansial.

Keberuntungan tersebut diyakini dapat hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kesempatan baru, peningkatan karier, perkembangan usaha, hingga peluang yang membawa perubahan ekonomi.

Enam shio tertentu disebut sedang berada dalam momentum yang menjanjikan. Mereka dipercaya akan mendapatkan aliran rezeki yang lebih baik dan mengalami perkembangan hidup yang cukup signifikan dalam waktu dekat.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapatkan keberuntungan besar tersebut? Dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut akan memperoleh berkah rezeki melimpah dan berpotensi mengalami perubahan positif menurut astrologi Tionghoa.