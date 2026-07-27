6 Shio Paling Hoki Tahun Ini, Diprediksi Mengalami Lonjakan Rezeki Besar

Ilustrasi shio yang akan dapat berkah rezeki yang bikin iri sejuta umat (freepik)
JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa penuh tantangan, tetapi ada pula waktu ketika keberuntungan datang membawa perubahan besar yang tidak pernah disangka sebelumnya.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang terus berubah mengikuti waktu dan energi alam. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut akan memasuki fase positif dengan peluang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama soal rezeki dan finansial.
Keberuntungan tersebut diyakini dapat hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kesempatan baru, peningkatan karier, perkembangan usaha, hingga peluang yang membawa perubahan ekonomi.
Enam shio tertentu disebut sedang berada dalam momentum yang menjanjikan. Mereka dipercaya akan mendapatkan aliran rezeki yang lebih baik dan mengalami perkembangan hidup yang cukup signifikan dalam waktu dekat.
Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapatkan keberuntungan besar tersebut? Dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut akan memperoleh berkah rezeki melimpah dan berpotensi mengalami perubahan positif menurut astrologi Tionghoa.
Meski ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, banyak orang masih menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan membuka diri terhadap berbagai peluang.
1. Shio Ayam
Khusus yang lahir di tahun 1969 (unsur tanah), 1919 (unsur air), 2005 (unsur kayu), dan 2012 (unsur api). Shio Ayam sedang berada di titik puncak kestabilan energi keuangan.
Ada dukungan kuat dari unsur logam dan air di bulan-bulan mendatang. Rezeki nomplok akan datang dari kerja keras yang selama ini dianggap biasa.
Jika kamu punya usaha, akan ada kenaikan penjualan. Jika kamu bekerja kantoran, bersiaplah, nama kamu mulai diperhitungkan untuk naik jabatan.
Tak hanya itu, mereka yang lahir di shio ini akan mendapat kepercayaan besar dalam bidang profesional.
Dan jangan heran bila relasi lama datang menawarkan peluang emas. Semesta sedang menguji. Apa kamu siap menerima lebih? Jawabannya iya.
2. Shio Babi
Shio Babi akan dikejutkan dengan rezeki yang datang melalui silaturahmi dan pertemuan sosial. Tidak perlu cari peluang jauh-jauh.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!