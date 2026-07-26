5 Weton yang Diyakini Memiliki Rezeki Tak Pernah Padam Menurut Primbon Jawa, Nasibnya Lurus dan Mulus hingga Akhir Hayat

JawaPos.com - Rezeki selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terlebih dalam tradisi Primbon Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kitab kuno tersebut memuat berbagai perhitungan mengenai watak, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Di antara sekian banyak weton, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang seolah tidak pernah terputus.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton-weton ini diyakini mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil sehingga kehidupan mereka cenderung semakin mapan seiring bertambahnya usia.

Meski demikian, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya bergantung pada weton.

Kerja keras, doa, rasa syukur, kejujuran, dan kebiasaan berbagi kepada sesama menjadi faktor penting yang dipercaya turut membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berkah.

Berikut 5 weton yang diyakini memiliki rezeki tak pernah padam menurut Primbon Jawa yang dihimpun dari kanal YouTube Gibran Primbon Jawa pada Minggu (26/07).

1. Kamis Pahing Kamis Pahing menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki rezeki yang terus mengalir.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang gemar berbagi, ringan tangan membantu orang lain, dan tidak segan bersedekah dengan tulus.