5 Weton Pembawa Hoki Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

Ilustrasi weton yang akan menarik rezeki dari langit karena memiliki energi keberuntungan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton diyakini memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang rezeki seseorang. Kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun ini masih menjadi perhatian banyak masyarakat hingga sekarang.
Sebagian kalangan meyakini bahwa ada beberapa weton yang memiliki energi positif sehingga lebih mudah memperoleh kesempatan baik dalam kehidupan. Weton-weton tersebut juga dipercaya memiliki daya tarik terhadap rezeki dan keberuntungan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang berkembang di masyarakat dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta berbagai faktor lainnya.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki aura pembawa keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki yang melimpah menurut Primbon Jawa.
1. Senin Legi
Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.
Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.
Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.
Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.
2. Kamis Wage
Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.
Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.
Rezeki mereka sering datang dari orang yang ia tolong di masa lalu, bahkan yang sudah lama lupa.
Ciri khas: sering didatangi peluang lewat relasi dan teman. Kelemahan: kadang terlalu percaya, gampang ditipu jika tidak hati-hati.
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