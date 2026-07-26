5 Weton Pembawa Hoki Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

1. Senin Legi

Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.

Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.

Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.

2. Kamis Wage

Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.

Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.

Rezeki mereka sering datang dari orang yang ia tolong di masa lalu, bahkan yang sudah lama lupa.