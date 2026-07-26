Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 03.32 WIB

5 Weton Pembawa Hoki Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

Ilustrasi weton yang akan menarik rezeki dari langit karena memiliki energi keberuntungan (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang akan menarik rezeki dari langit karena memiliki energi keberuntungan (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton diyakini memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang rezeki seseorang. Kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun ini masih menjadi perhatian banyak masyarakat hingga sekarang.

Sebagian kalangan meyakini bahwa ada beberapa weton yang memiliki energi positif sehingga lebih mudah memperoleh kesempatan baik dalam kehidupan. Weton-weton tersebut juga dipercaya memiliki daya tarik terhadap rezeki dan keberuntungan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa yang berkembang di masyarakat dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta berbagai faktor lainnya.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki aura pembawa keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki yang melimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.

Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.

Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.

2. Kamis Wage

Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.

Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.

Rezeki mereka sering datang dari orang yang ia tolong di masa lalu, bahkan yang sudah lama lupa.

Ciri khas: sering didatangi peluang lewat relasi dan teman. Kelemahan: kadang terlalu percaya, gampang ditipu jika tidak hati-hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Rezeki Makin Dekat, 7 Shio Ini Diramal Masuk Fase Finansial Penuh Hoki - Image
Zodiak

Rezeki Makin Dekat, 7 Shio Ini Diramal Masuk Fase Finansial Penuh Hoki

Senin, 27 Juli 2026 | 03.55 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Menjadi Pusat Keberuntungan pada Agustus 2026, Hoki Besar Mengalir di Berbagai Aspek Kehidupan - Image
Zodiak

4 Shio Ini Diprediksi Menjadi Pusat Keberuntungan pada Agustus 2026, Hoki Besar Mengalir di Berbagai Aspek Kehidupan

Minggu, 26 Juli 2026 | 21.14 WIB

6 Zodiak Ini Diprediksi Dibanjiri Hoki Besar di Akhir Bulan, Sekali Jentik Uang Datang dari Berbagai Arah - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Diprediksi Dibanjiri Hoki Besar di Akhir Bulan, Sekali Jentik Uang Datang dari Berbagai Arah

Minggu, 26 Juli 2026 | 09.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore