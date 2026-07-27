5 Weton Favorit Primbon Jawa, Dipercaya Membawa Keberkahan dan Kesuksesan

Ilustrasi weton yang akan menarik rezeki dari langit karena memiliki energi keberuntungan (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya memiliki makna khusus yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Perhitungan hari lahir dan pasaran Jawa menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.
Bagi sebagian orang, weton bukan hanya sekadar catatan tanggal kelahiran, tetapi juga dianggap sebagai simbol energi dan potensi yang melekat pada diri seseorang sejak lahir.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki aura positif dan membawa keberuntungan lebih besar. Mereka disebut mempunyai karakter tertentu yang membuat jalan hidupnya lebih mudah, termasuk dalam urusan rezeki, peluang, dan keberhasilan.
Pemilik weton-weton tersebut dipercaya memiliki energi yang menarik keberkahan, sering mendapatkan kemudahan dalam menghadapi tantangan, serta mampu membuka berbagai peluang dalam kehidupan.
Meski demikian, weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, doa, dan keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, berikut lima weton yang dipercaya sebagai penarik rezeki dan pembawa energi keberuntungan menurut Primbon Jawa.
1. Senin Legi
Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.
Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.
Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.
Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.
2. Kamis Wage
Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.
Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.
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