5 Weton Favorit Primbon Jawa, Dipercaya Membawa Keberkahan dan Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya memiliki makna khusus yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Perhitungan hari lahir dan pasaran Jawa menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

Bagi sebagian orang, weton bukan hanya sekadar catatan tanggal kelahiran, tetapi juga dianggap sebagai simbol energi dan potensi yang melekat pada diri seseorang sejak lahir.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki aura positif dan membawa keberuntungan lebih besar. Mereka disebut mempunyai karakter tertentu yang membuat jalan hidupnya lebih mudah, termasuk dalam urusan rezeki, peluang, dan keberhasilan.

Pemilik weton-weton tersebut dipercaya memiliki energi yang menarik keberkahan, sering mendapatkan kemudahan dalam menghadapi tantangan, serta mampu membuka berbagai peluang dalam kehidupan.

Meski demikian, weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, doa, dan keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.