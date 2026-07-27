6 Weton Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa, Rezeki Lancar dan Masa Depan Cerah

Weton banyak rezeki dan hidup sejahtera kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan energi berbeda yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton disebut mempunyai peruntungan baik, terutama dalam hal rezeki, kesuksesan, dan kesejahteraan.
Menurut ramalan Primbon Jawa, keberuntungan tersebut tidak hanya datang begitu saja, tetapi juga berkaitan dengan sifat positif yang dimiliki seseorang. Sikap pekerja keras, kemampuan mengambil keputusan dengan bijak, serta kecermatan melihat peluang menjadi beberapa karakter yang dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih baik.
Selain itu, pribadi yang rendah hati dan suka membantu sesama diyakini memiliki energi positif yang mampu menarik keberkahan. Dalam filosofi Jawa, kebaikan yang dilakukan kepada orang lain dipercaya dapat membawa balasan berupa keberuntungan dan kelancaran dalam kehidupan.
Beberapa weton juga disebut memiliki naluri usaha yang kuat serta kemampuan membaca peluang dengan baik. Hal tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka berpotensi mencapai kondisi finansial yang lebih stabil dan sejahtera.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pintu rezeki terbuka lebar dan berpeluang menjalani kehidupan penuh keberkahan menurut Primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Memiliki neptu 14, dengan nilai 6 dari hari Jumat dan nilai 8 dari pasaran Kliwon. Bernaung di bawah pengarasan lakuning rembulan yang mencerminkan sosok penuh daya tarik.
Pancasuda Waseso Segoro menjadi cermin pribadi yang bagaikan lautan - tak goyah oleh pujian maupun cacian. Sosok dengan weton ini dikenal memiliki tutur kata yang lembut dan sopan, diimbangi ketekunan serta keterampilan dalam bekerja.
Kepribadiannya yang berwawasan luas dan bertanggung jawab membuatnya sering menduduki posisi dengan pangkat tinggi. Hatinya yang bersih menjadi modal keberuntungan dalam menjalani kehidupan.
2. Jumat Legi
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