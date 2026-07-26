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Muhammad Rais Raya
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.08 WIB

3 Weton yang Hidupnya di Tahun 2026 Diramalkan akan Dilapangkan Rezekinya sampai Dapat Kemuliaan

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan dilapangkan rezekinya sampai mendapat banyak kemuliaan. (dok: pexels) - Image

Weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan dilapangkan rezekinya sampai mendapat banyak kemuliaan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 dikatakan akan jadi yang penuh keberkahan bagi segelintir orang.

Sejumlah weton dimungkinkan hidupnya akan dikelilingi oleh banyak keberuntungan dan rezeki.

Beberapa di antaranya malahan bisa mengubah hidup yang dijalani ke depannya melalui apa yang diperoleh di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya di tahun 2026 diramalkan akan dilapangkan rezekinya sampai mendapat banyak kemuliaan.

1. Weton Jumat Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pahing memiliki kelebihan pandai bergaul.

Sifatnya yang supel ini dikatakan akan memberikan banyak manfaat di sepanjang tahun 2026 ini.

Salah satu kebaikan yang diperoleh adalah banyaknya rezeki yang mungkin dikumpulkan hingga bisa dimanfaatkan langsung.

Diyakini pundi-pundi rupiah banyak datang dari relasi pertemanan di mana banyak kolega yang menawarkan kerja sama, bisnis, dan lain sebagainya.

2. Weton Senin Pon

Editor: Hanny Suwindari
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