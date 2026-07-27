8 Weton Titisan Dewa: Weton yang Dipercaya Akan Meraih Kekayaan, Kejayaan dan Kesuksesan

Ilustrasi weton yang disebut paling sugih dan bejo sepanjang hidupnya. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya mencerminkan karakter, potensi, serta arah perjalanan hidup seseorang.

Dari sekian banyak weton yang dikenal, terdapat beberapa weton yang kerap disebut sebagai "titisan dewa", yakni sebutan bagi mereka yang diyakini memiliki energi spiritual, wibawa, dan potensi keberuntungan yang lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Jawa. Menurut sejumlah catatan Primbon Jawa, pemilik weton yang disebut titisan dewa dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan, kejayaan, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mereka dinilai memiliki aura kepemimpinan yang kuat, kemampuan mengambil keputusan dengan bijaksana, serta kecerdasan dalam memanfaatkan peluang.

Tak sedikit yang diyakini mampu mencapai posisi penting dalam karier, mengembangkan bisnis yang sukses, atau membangun kehidupan yang mapan berkat perpaduan antara kerja keras dan karakter yang tangguh.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan weton-weton ini tidak hanya diartikan sebagai limpahan harta benda.

Primbon Jawa juga menggambarkan bahwa mereka cenderung memperoleh kemudahan dalam membangun relasi, mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, serta mampu bangkit dari berbagai tantangan hidup.

Karakter seperti disiplin, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan memiliki semangat belajar yang tinggi dipercaya menjadi faktor yang memperkuat jalan mereka menuju kesuksesan.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa pandangan mengenai weton dan predikat "titisan dewa" merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa.

Informasi ini sebaiknya disikapi sebagai warisan budaya dan bahan refleksi, bukan sebagai kepastian yang menentukan masa depan seseorang.

Pada akhirnya, keberhasilan tetap ditentukan oleh usaha, ketekunan, integritas, serta doa yang menyertai setiap langkah kehidupan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya sebagai titisan dewa dan disebut memiliki potensi besar untuk meraih kekayaan, kejayaan, serta kesuksesan menurut Primbon Jawa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.